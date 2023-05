Centro salute, oltre 5mila firme per ripristinare i servizi

Petizione per richiedere l'immediato ripristino di tutti i servizi e le attività presso il Centro di Salute di Castel del Piano.

Sono più di 5.000 firme, per la precisione 5440, in meno di 4 mesi, che hanno sottoscritto la petizione promossa dalla Civica Piegaro e dal Comitato Pievaiola che chiede alle autorità sanitarie l'immediato ripristino di tutti i servizi e le attività presso il Centro di Salute di Castel del Piano . Sono i numeri riportati da Augusto Peltristo capogruppo e portavoce nella conferenza stampa tenutasi nel Palazzo della Provincia, presso la sala Pagliacci. "Un grande risultato che ci permetterà di sollecitare con più forza non solo le autorità sanitarie, ma anche le istituzioni locali e regionali finché non raggiungeremo il nostro obiettivo". Le firme sono state inviate tramite l'avvocato Valeria Passeri alla Direzione Sanitaria Regionale.