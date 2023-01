Centro salute di Castel del Piano, petizione per ripristinare servizi e attività

Ripristinare tutti i servizi e le attività nei tre giorni di apertura (martedì, giovedì e sabato) nel centro di salute di Castel del Piano del Distretto del Perugino. E’ l’oggetto di una petizione sollecitata dai residenti di Castel del Piano che è stata accolta dal Comitato Pievaiola e dalla Civica Piegaro.

“Il Centro di salute - esordisce Augusto Peltristo, capogruppo della Civica - ha ridotto negli ultimi due anni le attività sanitarie, il servizio amministrativo, totalmente soppresso , per l’assistenza integrativa dei presidi di assorbenza, diabetici, celiaci, ma anche il servizio infermieristico sospeso interamente al sabato, utilizzato per i prelievi di sangue e per le medicazioni complesse”.

“Questi servizi cancellati – prosegue il portavoce - totalmente o in modo parziale sta creando gravi difficoltà e disagi ai pazienti e ai loro familiari, che sono costretti a rivolgersi ad altre strutture sanitarie più distanti”. “Vogliamo ricordare – aggiungono i promotori della petizione - che il centro di salute di Castel del Piano è un presidio medico di riferimento per tante persone che provengono anche da molti paesi limitrofi “. “Con la presente petizione – conclude Peltristo - si chiede ai cittadini di rivendicare verso tutte le Istituzioni il diritto alla salute sancito dalla Costituzione italiana”.