Centro congressi occupato dal Tribunale, la riunione dei docenti del Capitini si fa in albergo

Il centro congressi del Capitini destinato ad uso aula di tribunale ha suscitato polemiche e proteste. Adesso si passa alla fase del disagio, a pochi giorni dall’apertura dell’anno scolastico.

Dirigente scolastico, professori, genitori e alunni hanno bocciato la soluzione prevista nell’accordo Provincia di Perugia (proprietaria della struttura) e del Tribunale di Perugia per utilizzare il centro congressi per le udienze penali. Situato al centro della struttura scolastica, porta con sé tutti i problemi di logistica, transito a piedi di docenti e studenti, parcheggio, via vai di detenuti, avvocati e guardie penitenziarie.

In tempi di emergenza sanitaria, di necessità del distanziamento, l’aula magna del centro congressi avrebbe consentito lo svolgimento di diverse attività scolastica, ma con questo accordo non è possibile.

E in questi giorni il dirigente scolastico si è visto costretto ad organizzare per via telematica gli incontri dei dipartimenti e dei collegi con i docenti. Un incontro in presenza, però, è necessario prima dell’avvio dell’anno scolastico. E così il preside Improta si è trovato costretto a prendere in affitto una sala esterna, in una struttura privata.

Il 10 settembre alle ore 15, infatti, i docenti sono convocati presso l'auditorium dell'Hotel Giò Jazz di Perugia per lo svolgimento del secondo collegio dei docenti.