Centro Commerciale Collestrada e Lions, una collaborazione solidale vincente per aiutare chi è meno fortunato

Dalla seconda metà di luglio scorso il progetto “Raccolta degli occhiali usati Lions” è approdato al Centro Commerciale Collestrada e la collaborazione tra i Club Lions di Perugia e il polocommerciale sembra davvero vincente. Grazie a questa iniziativa, in soli due mesi sono stati raccolti più di 600 occhiali usati che verranno riciclati e donati a chi non può permetterseli per riacquistare la vista. Sin dai primi giorni della messa in posa dello stand il contenitore degli occhiali usati si è gradualmente e costantemente riempito.

Il Direttore del Centro commerciale di Collestrada, Roberto Lo Duca, si ritiene soddisfatto dei risultati conseguiti grazie alla fruttuosa collaborazione con i Club Lions di Perugia ed alla forte sensibilità dei clienti del Centro Commerciale Collestrada.

La presidente di zona 9B Ketty Savino, a nome dei Club Lions Perugia Host, Augusta Perusia, Perugia Concordia, Perugia Fonti di Veggio e Maestà delle Volte, esprime grande soddisfazione per il risultato sin qui ottenuto e ringrazia per la disponibilità ed il sostegno di tutti coloro che, con un gesto di solidarietà, hanno partecipato a questo grande service. Ricorda, inoltre, che nella raccolta perugina non sono stati trovati solo occhiali usati ma, grazie al gran cuore di “qualcuno” sono stati contati 74 occhiali nuovi…. probabilmente comprati ed inseriti immediatamente nella contenitore.

Un progetto solidale permanente

Il progetto permanente Lions della raccolta degli occhiali usati ha lo scopo di raccogliere, pulire, riparare gli occhiali, classificarli a seconda della gradazione delle lenti e distribuirli alle popolazioni che ne hanno bisogno. Inserire nel contenitore gli occhiali da vista e da sole che non vengono più utilizzati consente di dare una nuova vita agli stessi e aiutare le popolazioni che ne hanno più bisogno. In molti paesi del mondo solo in pochi possono permettersi un paio di occhiali. Non averli significa per i bambini non poter andare a scuola e, per gli adulti, non poter lavorare e guadagnarsi da vivere. Un piccolo gesto di solidarietà che non costa nulla può fare la differenza per i più deboli e bisognosi. “Un piccolo gesto può diventare una grande azione”.