Un assegno, targato Lions Concordia, al Centro diurno “Casa Padre Pio” di Castel del Piano

Un assegno (2000 euro), targato Lions Concordia, al Centro diurno “Casa Padre Pio” di Castel del Piano. Servirà per iniziative di prevenzione e recupero.

Appuntamento per domani alle 15:00. Quando il Presidente del Lions club Concordia, Annarita Chimienti, e il Past President Mauro Fagioli effettueranno la consegna nella sede che ospita numerosi anziani dai 65 anni in su.

Si tratta di un luogo d’eccellenza, una realtà pensata per prevenire il deterioramento cognitivo, spesso legato alle condizioni di isolamento. Ecco perché gli ospiti della Casa sono coinvolti in attività di consapevole socialità e condivisione di momenti topici come quelli dei pasti.

La compresenza, e la disponibilità di operatori preparati, asseconda lo svolgimento di attività che comprendono stimolazione cognitiva, laboratori manuali, musicoterapia, dialoghi intergenerazionali, attivo confronto con realtà del territorio, arteterapia, giardinaggio, cura della persona.

Insomma, tutto quanto tiene lontana la solitudine e il senso di inutilità non infrequenti nella condizione dell’anziano.