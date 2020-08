Dalla Regione ai Comuni, in arrivo i sussidi per le famiglie che hanno sostenuto i costi dei centri estivi

Centri estivi, in arrivo i sussidi regionali per le famiglie che hanno sostenuto le spese per far partecipare i bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva.

Il Comune di Marsciano avverte i cittadini che le domande di accesso al contributo potranno essere inoltrate dalle famiglie direttamente ai Centri estivi frequentati dai bambini, attraverso la compilazione di una apposita delega alla quale dovrà essere allegata copia dei documenti di identità dei genitori e copia delle ricevute di pagamento delle rette rilasciate ai sensi di legge dal Centro estivo. Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente i requisiti di accesso al medesimo.

Il Centro estivo, quindi, una volta raccolte tutte le deleghe delle famiglie, provvede ad inviarle alla Regione, in una unica soluzione, entro l’11 settembre 2020.

Il contributo massimo riconosciuto è di 70 euro la settimana (per un massimo di 11 settimane) per i bambini nati successivamente al 31.12.2016 e di 50 euro la settimana per tutti gli altri (sempre per un massimo di 11 settimane). L’erogazione avverrà tramite bonifico direttamente sul conto corrente indicato dalla famiglia nel modulo di delega.

