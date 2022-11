INVIATO CITTADINO Alla Pro Ponte si festeggia il (primo) secolo di vita di nonna Ettorina Adanti

Alla Pro Ponte si festeggia il (primo) secolo di vita di nonna Ettorina Adanti. Una longevità abbinata a una mente straordinariamente vigile, a una memoria prodigiosa, a una inusuale capacità di dialogare col presente.

Nella sede di via Tramontani, un consistente gruppo di amici e familiari a omaggiare Ettorina, passata con disinvoltura dal secondo al Terzo Millennio.

(foto Sandro Allegrini)

L’Amministrazione cittadina si è fatta presente. Non è voluto mancare il sindaco Andrea Romizi (affiancato dal consigliere Paolo Befani) per testimoniare apprezzamento verso questa figura esemplare della civitas perusina, residente in Civitella d’Arna.

A organizzare la festa il figlio Ezio Bertoldi, col cugino Elio Clero, penna del giornalismo sportivo e giudiziario, nipote della centenaria che lo apprezza e lo segue.

In effige, dietro alla torta, il pronipotino Ettore, battezzato come l’eroe omerico in omaggio all’onomastica della bisnonna.

Scatti a go-go. Fra i quali quelli del professionista Wang Hui Taua, legatissimo a Perugia. La poetessa ponteggiana Nuvoletta Giugliarelli legge una poetessa scritta per l’occasione.

Filmati dell’indefettibile ex regista Rai Gino Goti che ha organizzato un’intervista col nostro Inviato Cittadino. L’incredibile Ettorina si è dimostrata pronta a rispondere alle domande senza mai perdere il filo del discorso.

A servire in tavola un manipolo di giovanissimi scout, a dimostrazione del filo rosso che lega le generazioni.