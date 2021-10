Perugia in festa, nonna Elia compie cento anni: premiata dal Comune

Perugia in festa. E’ stato l’assessore al personale, viabilità, sicurezza e protezione civile Luca Merli a portare i saluti e gli auguri dell’Amministrazione comunale alla signora Elia Mancini in Ricciardi che ha compiuto il 25 ottobre 100 anni.

Nata a Perugia in via del Tordo (traversa di via della Sposa) in pieno centro storico nel 1921, la signora Elia è stata festeggiata dai figli e nipoti, intervenuti nella casa di Case Bruciate per la ricorrenza.

“Ho partecipato con piacere a questa festa – spiega l’assessore Luca Merli che ha donato alla centenaria un quadro ricordo ed un Grifo stemma della città– portando alla signora Elia le felicitazioni del Comune di Perugia per lo straordinario traguardo raggiunto. Vorrei ringraziare la signora Mancini e tutta la sua famiglia per la gentile accoglienza ricevuta e per la bella giornata trascorsa insieme”.