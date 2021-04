Record e festa per nonna Maria, è la sesta centenaria di Umbertide

Una targa celebrativa a nome del sindaco Luca Carizia e di tutta l'amministrazione comunale per l'anziana concittadina è stata consegnata dall'assessore Sara Pierucci e dal consigliere comunale Lorenzo Cavedon

Una nuova centenaria nel comune di Umbertide. La signora Maria Mauretti ha festeggiato il secolo di vita ed è, così, la sesta cittadina umbertidese nell'elenco dei centenari e ultracentenari residenti nel territorio comunale.

A consegnare una targa celebrativa a nome del sindaco Luca Carizia e di tutta l'amministrazione comunale alla signora Maria per festeggiare questo giorno speciale, sono stati l'assessore Sara Pierucci e il consigliere comunale Lorenzo Cavedon.

La signora Maria Mauretti è nata a Città di Castello nel 1921, ma ha da sempre abitato in campagna nella sua casa situata presso il podere Casa Piana tra le località di Spedalicchio e Bastia Creti.

È una donna forte e risoluta che ha lavorato sodo una vita come contadina. Una delle sue più grandi passioni è stata quella per il ballo.

È enorme l'affetto che circonda la neo centenaria umbertidese. La signora Maria ha cinque figli e otto nipoti.

Nel ricevere tra le sue mani la targa in suo onore, la speciale festeggiata non ha nascosto la sua emozione e ha voluto ringraziare per il particolare pensiero.