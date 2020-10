Lutto nella famiglia di Avanti Tutta: mamma Orietta non c'è più, ha raggiunto il suo Leonardo

“Mamma Orietta è volata in cielo, per raggiungere il nostro Leonardo. Lascia un grande dolore e un grande vuoto in una famiglia, quella di Avanti tutta, che ha accompagnato da sempre. Ora, insieme a Leo, continuate a vegliare su di noi, dandoci la forza necessaria per continuare la nostra missione”.

Con questo messaggio è stata comunicata la morte di Orietta, la madre di Leo Cenci, il perugino fondatore dell’associazione Avanti Tutta e che per anni ha lottato contro un tumore, fornendo esempi positivi e organizzando iniziative a favore dei malati e dei loro familiari.

“Leonardo e Orietta: per sempre un grande esempio di forza, dedizione al prossimo e generosità. #Avantitutta sempre, resterete nel nostro cuore per sempre” conclude il post sulla pagina Facebook dell’associazione.

“Da poco sono stato raggiunto da una brutta notizia. Orietta, la mamma di Leonardo Cenci ci ha lasciati. Se ne è andata una delle persone più positive e generose che abbia mai conosciuto. Orietta ha attraversato tanto dolore nella sua vita, ha subito la perdita di un figlio, la prova più impietosa e dura per un genitore, e l’ha fatto con tanto coraggio, senza mai perdere la fiducia, senza rinunciare al sorriso, con dignità e compostezza. Con amore e speranza. Ci lascia una donna straordinaria, alla quale ho voluto bene. Ciao Orietta, salutaci il nostro super Leo. Quaggiù non lo dimentichiamo. Voi continuate a guidarci. Un grande abbraccio al marito Sergio e a tutta la famiglia” è il messaggio del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta.

Il ricordo del Comune di Perugia - "Piace pensare che adesso sia vicina al suo Leo, Orietta Cenci, scomparsa oggi a causa di quel male che le aveva già portato via il figlio un anno e mezzo fa. Lei che malgrado tutto non ha mai perso il sorriso e la forza, prima, per sostenere Leonardo nella sua battaglia e poi per conservarne e accrescerne la grande eredità morale, insieme al marito Sergio e all’altro figlio Federico. Il Sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale si stringono con grande affetto alla famiglia Cenci in questo doloroso momento, volendo ricordare l’esempio di generosità che hanno dato a tutti noi Orietta e Leonardo con la loro vita e il loro modo di affrontare anche le avversità con il sorriso".