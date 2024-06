Cena di solidarietà e colleganza sotto le stelle per l'avvocatura perugina

Una cena estiva sotto le stelle nel chiostro dalla basilica di San Pietro di Perugia per l’avvocatura perugina, organizzata dall'associazione italiana giovani avvocati sezione di Perugia, con tutto il suo direttivo e dall’Ordine degli avvocati di Perugia con la Commissione "Oltre il diritto". Grazie anche all'adesione delle altre associazioni forensi, erano oltre 120 gli avvocati e i praticanti che hanno partecipato all'evento, momento di convivialità e aggregazione dell'avvocatura. Ad animare la serata con musica e karaoke, un'insolita band di musicisti/avvocati.

Valore aggiunto dell'evento la lotteria di beneficenza, organizzata da Aiga, con premi in palio, messi a disposizione da alcuni sponsor (Ripa Relais, BaseDodici Perugia, Gioielleria Cicchi, Ristorante il Bistrot, Caseificio Ubaldo Brufani, Cartoleria Rastelli, Caffè Baglioni), il cui ricavato sarà devoluto in favore della Onlus Ordine forense di Perugia che fa capo all'Ordine degli avvocati ed il cui scopo è quello di sostenere i colleghi in difficoltà. Per tale finalità hanno offerto il loro contributo economico anche “Grand Prix”ed “Il Bandito” famiglia Paris Ricci.