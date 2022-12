Natale in toga: tutto pronto per la cena degli auguri della Camera civile di Perugia

Il direttivo della Camera civile di Perugia, presieduto dall’avvocato Fabiana Silvestri, ha organizzato una cena di gala per gli auguri ai propri soci, colleghi e amici in occasione della conviviale natalizia, che si terrà questa sera alle ore 20 presso il ristorante Valter a Solomeo, suggestiva location alle porte di Perugia.

Durante la serata si svolgerà la consueta tombolata natalizia per la raccolta fondi da destinare all’associazione Malattie rare Mauro Baschirotto. La beneficenza è un tema caro alla Camera civile di Perugia, che ogni anno, in occasione degli auguri natalizi, si impegna a reperire fondi per associazioni ed enti che perseguono finalità sociali di particolare rilevanza.

"Ci divertiremo e trascorreremo insieme una serata memorabile, ma con un occhio e il cuore tesi a chi soffre, estendendo a tutti l'augurio del Consiglio nazionale forense, di un Natale di pace e un buon anno di diritti e libertà" ricorda la presidente Fabiana Silvestri.

Quest'anno l’incasso della tombolata sarà realizzato grazie ai premi offerti dai generosi sponsors: Bar Oscar, Eurochocolate, Farmacia del Sodalizio San martino, Bubble, Dejavu parrucchiera, Badiali Cachemire, Tenuta San Lorenzo, Vinoteca di San Sisto, L’Arte dei Vasai, L'Orto di Graziella, Frantoio Berti, Spazio Vintage di Ilenia Votini, Borgo Mandoleto, Osteria il Gufo, La Moglie Ubriaca, Centro Dhea, Donati Abbigliamento, Gioielleria Bartoccini.