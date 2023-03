Cemento e gru sopra la fornace medievale, protestano i residenti di via Campo Battaglia

Le transenne sono comparse la mattina, all’improvviso, con tanto di cartello (con errore di battitura): “rimuovere il veicolo e lasciare libero il passaggio”.

L’ordinanza dirigenziale impone di liberare dalle auto la piazza di Campo Battaglia, a Perugia, per il montaggio di una gru per lo svolgimento di lavori nella zona, disponendo il “divieto di sosta con rimozione disciplinato da idonea segnaletica in via Campo Battaglia, nel tratto compreso fra il civ. 17 e il civ. 34” e l’obbligo per la “ditta esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto precedente con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dell’occupazione”.

Siccome la pavimentazione della piazzetta si presenta con un forte dislivello, sarebbe necessario montare prima una base di cemento armato su cui poi installare la gru di 25 metri di altezza per 4mila chilogrammi di peso.

Alla notizia i residenti si sono mobilitati richiamando l’attenzione della ditta e del Comune su un punto: durante i lavori di rifacimento della zona, finiti una decina di anni fa, venne scoperta una fornace medievale e una zona riferibile al periodo etrusco. Reperti che furono fotografati e catalogati dalla Soprintendenza, per poi essere richiusi.

La pavimentazione, quindi, non poggia su terreno pieno, ma su una base cava, per consentire la conservazione dei ritrovamenti, tanto che l’area è interdetta ai mezzi pesanti.

Da qui anche la raccolta di firme per chiedere un piano alternativo al montaggio della gru.

Segnalazione che ha raggiunto il suo scopo, a quanto pare, visto che prima di iniziare il montaggio della gru sono stati disposti accertamenti sulla zona.

“Dopo i lavori nell’area vennero tolte le strisce blu e fu riservata ai soli residenti – racconta un cittadino – Per preservare la zona non vennero neanche dipinte la strisce gialle, cioè quelle riservate, con tanto di segnaletica che indica il divieto di sosta per tutti i non autorizzati e il solo transito a ztl aperte. Anche se sono ormai anni che chiediamo al Comune di intervenire perché ci parcheggiano tutti, trasformando la zona in un parcheggio gratuito all’interno del centro storico”.