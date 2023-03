INVIATO CITTADINO Civismo, non cinismo

Quando la cronaca si tinge di rosa. È bello dare notizia di un atto improntato a lodevole senso civico.

Civismo, non cinismo. Come ti perdo e ti ritrovo il telefonino in quattro e quattr’otto.

Grazie all’anonimo gentiluomo che lo ha riconsegnato. Caso accaduto ieri alla signora perugina C.M., fresca titolare di un costoso i-pad di ultima generazione.

“Sono scesa dalla macchina in via dei Filosofi. Appena salita in casa, mi sono subito accorta di non avere con me il telefonino, evidentemente caduto quando sono scesa dalla vettura”.

Tempo: cinque minuti e a 50 metri di distanza dal luogo in cui era stato perduto.

“Mi sono immediatamente recata alla Caserma di via Ruggia per denunciare lo smarrimento e da lì, su indicazione del militare di servizio, al negozio 3 di via Piccolpasso”.

“Le signorine – attraverso la geo localizzazione – hanno rilevato che l’oggetto si trovava in piazza Partigiani e che il titolare si muoveva a bordo di un mezzo pubblico”.

“Hanno quindi inviato al mio apparecchio un messaggio in cui si rifaceva la storia della perdita del telefono, avvertendo inoltre del fatto che era stata presentata ai CC denuncia di smarrimento”.

Precisazione: anche col telefono bloccato, si può leggere questo tipo di messaggio.

“Chi deteneva il telefono (probabilmente meditando in cuor suo di tenerselo) ha pensato bene di liberarsene lanciandolo dal finestrino”.

“Qualcuno, evidentemente animato da responsabile senso civico, lo ha raccolto e consegnato al Posto di Polizia Municipale di Palazzo dei Priori. Luogo in cui mi sono recata e sono potuta rientrare in possesso del telefono”.

Conclusione: “A questo punto, visto il buon esito dell’avventura, avrei piacere di ringraziare la persona che mi ha consentito di rientrare in possesso del telefono. Ma l’addetto della polizia Municipale mi ha riferito che, per questione di privacy, non può rivelarmi quel nominativo. Ed è per questo che scelgo di ringraziare l’anonimo ‘benefattore’ attraverso le colonne di PerugiaToday”.

Grazie. Missione compiuta.