INVIATO CITTADINO Allo Spazio CEC di via Bruschi, una Meta-Morfosi per capire cos’è il meta-verso

Allo Spazio CEC di via Bruschi, una Meta-Morfosi per capire cos’è il meta-verso. Creatività senza limiti. Un’illustrazione paradigmatica del tema attraverso la sintesi dei linguaggi nel settore della moda e dell’arte. In gioco opere e accessori fashion realizzati in carta, vetro, ceramica. Sintesi perfetta di reale e virtuale, arte materica che passa per i sentieri dell’immaginazione senza limiti. Cercando un dialogo con l’editoria e la musica.

Evento organizzato da Carlo Timio della Media Eventi e dal mix designer Daniele Buschi.

(foto Sandro Allegrini)

Metaverso come “trasformazione”, ma anche come destinazione d’uso creativa per materiali della tradizione, utilizzati con spirito innovativo.

Occasione preziosa per presentare il nuovo numero del magazine Riflesso MetaFashion.

Sostiene Carlo Timio: “A differenza di un social network, il metaverso è molto più coinvolgente, immersivo, democratico e inclusivo”.

Interviene Daniele Buschi: “In questo nuovo appuntamento si è puntato su una ibridazione tra differenti materiali che, attraverso un processo creativo e sperimentale, sono stati trasformati artigianalmente in oggetti di alta moda”.

Guest star la stilista Cinzia Verni, apprezzata in Italia e anche in àmbito internazionale, che ha proposto creazioni artistiche realizzate artigianalmente in carta, tra cui un abito sontuoso di alta moda, collane e scarpe. Interventi chiosati dal percussionista Mattia Fiorucci.

Il tutto in un ambiente fortemente evocativo, al pianterreno dell’edificio in cui ha lo studio il pictor optimus Franco Venanti. Come dire che arte chiama arte e ispira creatività.