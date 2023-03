Cateu, il club auto , moto e trattori storici rinnova il direttivo

E’ stata la sede dell’Old Factory Garage di Massimiliano Fioroni a Balanzano ad ospitare amici e simpatizzanti del Club Auto Moto Veicoli e Trattori d’Epoca Umbro, per rinnovare il Consiglio Direttivo. Il presidente Maurizio Speziali ha illustrato i punti all’ordine del giorno richiamando all’attenzione dei presenti sul programma della stagione che prevede un ricco calendario con numerosi eventi a partire dall’originale Raid della Musica, organizzato dal Club La Manovella del Fermano il prossimo 29-30 aprile. Seguirà la 10° edizione del raduno Auto e Moto d’Epoca “Memorial Angelo Ricciarelli” che si svolgerà il 28 maggio a Ponte Pattoli. Nel mese di luglio ci sarà la ormai celebre manifestazione in notturna di Pitturauto, che si articolerà sulle suggestive pendici del monte Peglia, nei pressi di San Venanzo in provincia di Terni. In settembre il Club CATEU aderirà, insieme a tutti gli altri club federati ASI, alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, con il comune intento di promuovere la passione e la valorizzazione del patrimonio del nostro motorismo storico. Nel corso dell’incontro a cui hanno partecipato alcuni presidenti dei club umbri di auto e veicoli storici, sono stati presentati i candidati al nuovo Consiglio Nazionale dell’ASI per il mandato 2023 – 2026.