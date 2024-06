La povertà come catena: il rapporto della Caritas Diocesana Perugia - Città della Pieve

“Catene Spezzate” è il IX rapporto sulle povertà e risorse della Caritas diocesana Perugia - Città della Pieve. Non solo dati ma un invito a riflettere sulla povertà come privazione della libertà. Questa immagine potente richiama alla mente e al cuore le vite di molti poveri che si incontrano quotidianamente, vite ferite che tentano di riprendere il cammino verso la libertà e l’autonomia.

Oggi, mercoledì 5 giugno, il documento è stato presentato nella sede della Caritas di Perugia alla presenza dell’arcivescovo Ivan Maffeis, di don Marco Briziarelli e del sindaco Andrea Romizi. Presenti anche gli assessori Edi Cicchi, Margherita Scoccia e la consigliera Erika Borghesi.

Don Marco Briziarelli, direttore della caritas diocesana, ha ricordato le parole di Papa Francesco che spesso descrive la povertà come una catena che stringe e impedisce di camminare e scegliere liberamente. La povertà non è solo mancanza di risorse economiche, ma una vera e propria privazione di possibilità, una condizione che oggi, forse più che mai, rappresenta una mancanza di libertà. "Catene Spezzate" non è dunque solo un titolo simbolico, ma un invito a riconoscere le catene visibili e invisibili che imprigionano tante persone, bloccandone il cammino verso un futuro migliore.

Dall’analisi del dottor Pierluigi Grasselli, che ha illustrato il rapporto, si nota come nel 2023 a Perugia si è registrato un aumento del 9,2% del numero complessivo dei richiedenti aiuto rispetto all’anno precedente. Questo aumento riflette una tendenza nazionale, dove la povertà assoluta continua a crescere o rimanere stabile nonostante le numerose misure di contrasto. La quota degli italiani tra i richiedenti aiuto è aumentata, mentre quella degli stranieri è diminuita. Particolarmente preoccupante è l’aumento della povertà tra i giovani e le persone sole, che rappresentano una parte significativa dei nuovi utenti.

Nel 2023, il numero complessivo degli interventi erogati tramite il Centro di ascolto diocesano è aumentato dell’11,6% rispetto al 2022, con un incremento esplosivo del 66,5% rispetto al 2020. Gli interventi principali riguardano l’offerta di beni e servizi materiali, come i servizi di mensa, gli Empori/market solidali e la distribuzione di pacchi viveri. Seguono i servizi di alloggio e di ascolto, quest’ultimo fondamentale per costruire una rete sociale operativa che coinvolge parrocchie, enti pubblici, privati e gruppi di volontariato.

Anche a livello nazionale la povertà è un fenomeno di grande rilevanza. Nel 2023 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono l’8,5% del totale, corrispondenti a circa 5,7 milioni di individui, una condizione che limita le possibilità di uno sviluppo inclusivo e sostenibile del paese. La povertà è strettamente connessa a difficoltà occupazionali e bassa scolarità, e colpisce in modo trasversale diverse fasce della popolazione.

“Catene Spezzate” è un richiamo alla solidarietà e alla collaborazione per costruire una società dove ogni individuo possa vivere con dignità e libertà.