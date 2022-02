INVIATO CITTADINO Quel catalogo dantesco, apprezzato in Italia e in Europa, andrà alla Sapienza di Roma il 18 marzo

Quel catalogo dantesco, apprezzato in Italia e in Europa, andrà alla Sapienza di Roma il 18 marzo. Un traguardo conseguito con energie tutte interne, con risorse attinte a bandi regionali e ministeriali. Ne mena legittimo vanto l’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano. Gongola la dirigente Roberta Migliarini che ha tirato le fila dell’operazione in termini amministrativi e operativi. Per la Biblioteca Augusta, sono in brodo di giuggiole “Paolo e Francesca” (nomi quanto mai in tema dantesco) che all’anagrafe rispondono ai nomi di Francesca Grauso e Paolo Renzi, con la competente complicità di Margherita Alfi e Carlo Pulsoni per lo Studium. Ma gli artefici sono anche altri come Claudio Ferracci, Gabriele De Veris e vari “demiurghi”, operanti davanti o dietro le quinte.

“L’operazione è andata a buon fine – dice Varasano rubando una similitudine a Verga – grazie al fatto che tutti si sono mossi in proficua sinergia, come le dita di una mano”.

In effetti il catalogo è semplicemente strepitoso. Lode anche all’editore Bertoni che ci ha messo del suo.

L’operazione documenta un lavoro che non ha nulla da invidiare ai fuochi d’artificio delle città dantesche come Firenze e Ravenna. Città che, peraltro, disponevano di ingenti risorse. Eppure, abbiamo dato dei punti a tutti, pur potendo tenere un profilo basso, data la pandemia e le circostanze avverse. Invece abbiamo scelto di giocare una partita, vincendo una scommessa e raggiungendo un traguardo “ch’era follia sperar”.

La documentazione della mostra “Dante a Porta Sole” non si limita alle schede e alla straordinaria circolarità che ha messo in gioco i gioielli di famiglia di ieri e gli artisti di oggi, la prospettiva locale coniugata con quella nazionale e internazionale.

Bellissimo il documentario che racconta il restauro del Manoscritto L 70 (Marta Silvia Filippini restituit). Educativo e didattico il documentario nelle versioni ampia e small. Sarà materia di interesse per le scuole alle quali è stato in parte distribuito e che continueranno a ricevere materiali.

Purtroppo la mostra ha dovuto incagliarsi nelle secche dei divieti per pandemia. Ma c’è la fortuna consistente nel fatto che risorse come il catalogo e il documentario costituiranno una fonte autorevole e una documentazione esaustiva di questa grande impresa.

Impresa legata alla buona volontà, all’impegno, alla dedizione, alla competenza. Al fatto che Perugia, città di provincia, non può di certo ritenersi “provinciale”. Almeno quanto a cultura. Questa mostra lo documenta in modo inequivocabile.