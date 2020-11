Castiglione del Lago, nuovo asfalto della Provincia di Perugia a Macchie

Nuovo asfalto della Provincia di Perugia. Alcuni lavori hanno riguardato la strada provinciale 306 Castiglionese, all'interno del centro abitato di Macchie (nel comune di Castiglione del Lago).

L'intervento, secondo quanto spiegano i tecnici della Provincia, è consistito “nella asportazione della pavimentazione ammalorata, nella risagomatura delle pendenze trasversali per un regolare deflusso delle acque meteoriche e nella posa di nuova pavimentazione che ha migliorato la transitabilità dei veicoli e ridotto notevolmente l'impatto acustico, trovandosi la strada proprio nelle vicinanze delle abitazioni”.

Il progetto sarà completato nei prossimi giorni con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Sono opere del valore di circa 90.000 euro – sono le parole di Erika Borghesi - attese dalla comunità locale che vanno ad innalzare il livello di sicurezza per gli utenti della strada, in quei punti in cui il manto risultava particolarmente usurato e il piano sconnesso. Abbiamo ritenuto prioritario intervenire in corrispondenza dei centri abitati; è nostra intenzione tuttavia proseguire con la sistemazione anche degli altri tratti che risultano ammalorati e che necessitano di interventi di manutenzione”.