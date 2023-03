Castel del Piano, arrivano i varchi elettronici

Arrivano le telecamere. Il Comune di Perugia annuncia che all’intersezione tra strada Pievaiola e via Strozzacapponi, nel centro abitato di Castel del Piano, dal 15 marzo saranno attivati due varchi elettronici a controllo delle corsie preferenziali riservate ai bus.

"Si ricorda - scrive Palazzo dei Priori - che in deroga al divieto di transito, è consentito il transito nelle corsie preferenziali ai bus in servizio urbano ed extraurbano; ai taxi; ai veicoli di pubblico interesse e ai veicoli diretti in via Oriana Fallaci provenienti da Castel del Piano, esclusivamente fino al raggiungimento di via Fallaci".