Castagner, l'appello: "Il Santa Giuliana o la curva Nord siano intitolate al mister"

Perugia ricordi Ilario Castagner. La città gli dedichi il Santa Giuliana dove ha giocato e dove, in panchina, ha conquistato la prima storica serie A. Oppure la Curva Nord dello stadio di Pian di Massiano, quello che prese il nome di Renato Curi, indimenticato 8 di quella squadra capace di scrivere, solo due anni dopo, un capitolo indelebile della storia del calcio italiano, l’imbattibilità e un secondo posto che tra i tifosi e gli sportivi in genere sa di mito.

Il tifoso, che è salito sul pulpito, questo appello lo ha rivolto direttamente all’amministrazione comunale, c’era il sindaco Andrea Romizi seduto in prima fila, lo ha indirizzato al Perugia calcio, presente al gran completo per il saluto al mister, indimenticato condottiero gentile dei biancorossi in diverse epoche e in diversi trionfi. Un perugino, solo nato altrove, incarnazione, ha ricordato il tifoso, incarnazione di quei valori del calcio di una volta che oggi, e il sentimento è stato comune a moltissime persone, non c’è più. “I perugini all’inzio possono sembrare timidi, riservati. Ma poi…”, ma poi sono capaci di non dimenticare chi ha fatto tanto per la città, per i suoi colori, chi è arrivato qua a 19 anni, “eri iscritto al quinto ai Geometri – ha ricordato la nuora nel messaggio letto in chiesa dalla nipote – perché intanto il diploma ché il calcio non si sa mai”, e ha scelto questa città come la sua. “Per il Perugia è stato tutto: giocatore, allenatore, dirigente, presidente onorario”. E allora come non ricordarlo in un modo indelebile? “Una targa piccola, basta una targhetta, ma che si possa leggere il suo nome. Che i bambini lo leggano e chiedano chi era e ci sia sempre qualcuno che lo possa raccontare”.

Il racconto di Ilario Castagner, l’allenatore gentiluomo che con i suoi ragazzi, il “suo” capitano Frosio, morto proprio un anno fa, Renato Curi, Antonio il Tigre Ceccarini e tutti gli altri da quell’epoca d’oro alla fine degli anni Novanta, fece quei “miracoli” che ancora oggi fanno battere il cuore.