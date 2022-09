INVIATO CITTADINO Contenitori per riciclo abiti e scarpe: c’è di tutto

Via Torelli. Contenitori per riciclo abiti e scarpe. C’è di tutto: vetro, giocattoli, biologico, capelli, carogne di animali. Non se ne può più. Urgono fototrappole.

Abbiamo assistito allo svuotamento di quel contenitore in via Torelli, all’imbocco della stradina che conduce al supermercato Emi. Uno spettacolo inqualificabile.

Ci si chiede come si possa definire “civile” un Paese in cui vigono certi comportamenti.

Da quel cassonetto è uscito di tutto. E non finisce qui. Perché dai racconti dell’addetto si delinea un quadro ben più esteso, e allarmante, di quello presente.

In quei cassonetti si trovano anche avanzi di cibo, comprese carni e pesce che emanano un puzzo orrendo, specie in estate.

Addirittura – ci riferiscono che – in una località vicina al capoluogo, sono stati trovati mucchi di capelli, frutto del conferimento di una vicina barbieria-parrucchieria. Al che, lo scopritore di quel misfatto, ha riconsegnato quei materiali al titolare, fin troppo facile da individuare.

Insomma – si dice – questi comportamenti si sono accentuati da quando sono stati tolti i cassettoni promiscui. C’è gente, insomma, che – per fare prima – non esita a scaricare questa robaccia nei contenitori. Sui quali è scritto, peraltro, che vanno conferiti indumenti “puliti”.

Non resta che confidare nelle fototrappole. Ammesso che si abbia voglia e disponibilità a collocarle. Ne servono veramente parecchie.

Ps. Noto che anche nell’ecoisola lungo via Fratelli Purgotti c’è qualcuno che ha preso l’abitudine di lasciare a terra (senza inserire) materiali di ogni genere. Lì la telecamera c’è. C’è anche qualcuno che controlla?