INVIATO CITTADINO Porta Sant'Angelo, finalmente rimosse le transenne dal Cassero

Finalmente rimosse le transenne dal Cassero di Porta S. Angelo. Una notizia lungamente attesa e sollecitata con insistenza dagli amanti della città. Era ormai diventato un tormentone [Ecco come è ridotto uno dei simboli di Perugia: il Cassero. Vecchie recinzioni abbandonate, erbacce e degrado (perugiatoday.it)]. Si diceva, ironicamente, che quei materiali fossero ormai tutelati dalla Soprintendenza, tanto erano datati. Ne abbiamo trattato a più riprese, dietro sollecitazione di tanti cittadini, specialmente residenti di prossimità.

Non si potevano più vedere. Erano state collocate in seguito a un terremoto che però non aveva arrecato alcun danno alla torre. Stavano lì, mute custodi dell’inefficienza delle istituzioni. Peraltro, erano ormai ridotte in condizioni miserevoli. Ogni tanto pareva che si rimuovesse tutto. Poi il contrordine [INVIATO CITTADINO Perugia, Cassero Sant'Angelo: via la recinzione, anzi no (perugiatoday.it)].

Prima si trattava di transenne metalliche. Poi, dopo qualche anno, in occasione della frana dello Sperandio, le hanno utilizzate per quell’emergenza e sostituite, su alla Torre, con tavole di legno, sommariamente legate col fil di ferro e collegate col l’orrendo nastro da cantiere.

Alle proteste non si è risposto o si sono fatte promesse non mantenute. Pareva che ci fossero elementi in predicato di caduta, mentre – ci ha detto un residente – “l’unica cosa che cadeva era il guano di piccioni”.

Infine, un sopralluogo e una verifica che ha dato esiti tranquillizzanti: nulla stava per cadere. Allora perché tanto tempo con quelle orribili transenne?

Come sia, ora la zona è stata liberata. Ce ne ha fornita notizia e immagini l’amico Francesco Cova, innamorato di Perugia.