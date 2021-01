Caso Suarez, Udu scrive al ministro: "Salviamo il futuro della Stranieri, no a una soluzione interna"

Nella bufera alla Stranieri per il caso Suarez, gli studenti tornano ad aggrapparsi al ministro Manfredi. Al titolare del dicastero dell’Università e della ricerca, i rappresentanti della Sinistra Universitaria - Udu fanno nuovamente appello chiedendo un “intervento deciso e risolutivo per salvare il nostro Ateneo e restituire a tutta la nostra comunità un minimo di serenità, speranza e fiducia nelle Istituzioni”. E chiedendo un incontro, come quello che oggi vede di fronte il ministro, la prorettrice dimissionaria Daniella Gambini e una delegazione dell’Università per stranieri.

“Riteniamo che una soluzione interna alla grave crisi che attanaglia la nostra Università non sia possibile. Alla luce di quanto sta emergendo dalle carte, dagli articoli dei giornali e dalla nostra esperienza personale in seno agli Organi accademici, il processo di balcanizzazione dell’Ateneo, in atto da diversi anni, è oramai irreversibile e non è sicuramente risolvibile da quelle stesse persone che lo hanno innescato e alimentato – scrivono ancora - La nostra richiesta non è cambiata: auspichiamo che il Suo ministero si incarichi di trovare una figura di specchiata onestà e di alto profilo, riconosciuta a livello nazionale, che prenda in mano le redini del nostro Ateneo non solo per un breve periodo, ma per il tempo necessario a ristabilire le condizioni minime di democraticità e governabilità.

La preghiamo di ascoltare queste nostre parole – concludono i rappresentanti dell’associazione studentesca - Le scelte di questi giorni sono fondamentali per il futuro di un’Istituzione storicamente importante per il nostro Paese, e, cosa ancora più importante, per il futuro di tante ragazze e di tanti ragazzi che in questa Istituzione hanno investito tanto. Confidiamo in Lei per far sì che le nostre speranze non vengano deluse”.