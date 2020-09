Caso Suarez, la Cgil contro l'Università per Stranieri: "Il silenzio dei vertici dell’Ateneo è a questo punto inspiegabile"

Niente incontro, scatta la polemica. "L’annullamento della riunione sindacale convocata per ieri, 28 settembre, dalla rettrice dell’Università per Stranieri, all’ultimo momento e senza comunicare la motivazione, ci ha lasciati molto perplessi. La gravità della situazione è nota a tutti, per questo riteniamo che, quantomai in questo momento, chiarezza, informazione e trasparenza siano assolutamente essenziali”. Lo affermano in una nota Domenico Maida, segretario generale della Flc Cgil dell’Umbria, e Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria. Il 'momento come questo' è il caso dell'esame di Suarez e l'inchiesta della Procura di Perugia.

E il sindacato va all'attacco: "Il silenzio dei vertici dell’Ateneo è a questo punto inspiegabile - continuano Maida e Sgalla - Non vorremmo che, a due giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza, mentre le lavoratrici e i lavoratori della Stranieri, gli studenti, le studentesse si stanno interrogando su quale possa essere la strada per salvare e rilanciare un asse portante della nostra città e dell’intera regione, qualcuno pensi di risolvere la questione senza alcun confronto con loro, sperando, ancora una volta, che tutto svanisca e per magia venga dimenticato in fretta”.

Infine, la richiesta all'ateneo e anche al sindaco Romizi: “Per questo - concludono dalla Cgil - rinnoviamo con forza la richiesta di convocazione di un’assemblea generale dell’Ateneo e al contempo chiediamo al sindaco Romizi, anche alla luce delle sue affermazioni, di assumere un ruolo attivo e concreto per portare alla luce del sole una discussione diventata ormai ineludibile”.