Borgo d'Oro. C’era una volta la Casina del Dazio. Oggi è un piccolo, ma bellissimo B&B

C’era una volta la Casina del Dazio. Oggi è un piccolo, ma bellissimo B&B. Ottima la decisione del Comune di alienare quel modesto immobile fatiscente in aderenza al Cassero di Porta S. Angelo. Ne abbiamo seguito le vicende in quanto piccolo edificio con una storia alle spalle [ INVIATO CITTADINO Porta Sant'Angelo: la casina del dazio sotto i ferri (perugiatoday.it) ]. Si confronti lo stato attuale con quello precario antecedente (foto in gallery).

Era ormai divenuto un peso insostenibile. Oltre che fonte di potenziale pericolo, a causa della precarietà delle strutture. Il tetto era particolarmente ammalorato ed erano piombati a terra frammenti fittili e lapidei che avevano imposto l’apposizione, lungo il marciapiede, di transenne e segnali di pericolo.

Poi la cessione a un privato (si dice, in pagamento di lavori stradali e in parte in denaro) e la decisione di quest’ultimo di recuperare, rigenerare, restituire a dignità una casina a due piani di modesta metratura.

Si pensi che l’accesso al piano superiore era consentito da una scala a pioli: circostanza oggi inimmaginabile. Abbiamo dato una sbirciata in fase di esecuzione dei lavori, intravvedendo una chiocciola ben fatta.

Il pregio maggiore di questo piccolo immobile è costituito dalla posizione assolutamente invidiabile. In prossimità della Torre, in aderenza al giardino Liberty ex lavatoi, in vicinanza del Tempio e in vista del convento di Monte Ripido. C’è di che suscitare invidia anche nel proprietario di un grattacielo.

Senza contare che il recupero è avvenuto con rispetto e buon gusto. Si pensi che sono state lasciate le originali ferrature a ventaglio delle finestre e quelle versate del finestrino (foto in gallery). Un’attenzione ai particolari che fa onore a progettisti ed esecutori. E ai proprietari che si sono sobbarcati la rispettabile spesa per la riqualificazione.

Il colore è un giallo canarino, forse troppo vivace, ma gradevole e spiritoso. Certo che le dimensioni del B&B sono assai ridotte. Ma beata quella coppia che potrà godere di una location e di una vista così esclusiva.