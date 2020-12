Cascia, sostegno ai cittadini: bonus alimentare a 57 famiglie in difficoltà

Cinquasette famiglie residenti nel comune di Cascia hanno ricevuto il bonus alimentare, per un totale di 17.600 euro. Si è conclusa con questi numeri l'assegnazione del Bonus alimentare a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Il termine ultimo della presentazione delle domande era stato il 15 dicembre. Il Sindaco Mario De Carolis e l'assessore alle politiche sociali Monica Del Piano, hanno voluto ringraziare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune per il lavoro svolto a sostegno dei nuclei familiari con maggiore difficoltà.

Ogni nucleo familiare ha ricevuto presso il COC (Centro Operativo Comunale) una tessera contenente la relativa quota da utilizzare.