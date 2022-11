Casaglia, dal Comune rassicurazioni: la scuola primaria non chiuderà

La scuola di Casaglia non chiuderà. Al cva di Casaglia, nel pomeriggio di oggi, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale - rappresentata dal vice sindaco Gianluca Tuteri e dal consigliere Riccardo Mencaglia -, la dirigente scolastica Simona Tacci e i residenti della frazione, incontro chiesto dai residenti per avere sicurezze e garanzie sul fatto che il plesso scolastico della scuola primaria non venga chiusa, paura e timori che erano emersi a seguito della mancanza del numero di bambini attualmente iscritti. “E’ intenzione dell’amministrazione comunale - ha affermato il vice sindaco Tuteri - di mantenere aperta la scuola e che non sarà chiusa anche nella peggiore delle ipotesi nella mancanza del numero dei bambini“.

La preoccupazione dei residenti era sorta quando è venuta a mancare, in questo anno scolastico, la seconda classe mentre la prima e la terza sono state unite sotto la forma della pluriclasse con 16 allievi, mentre sono regolari le altre due classi la quarta con 14 bambini e la quinta con 13 bambini. La dirigente scolastica, Simona Tacci, ha indicato come soluzione quella di coinvolgere altre realtà locali a trasferire i bambini presso la scuola di Casaglia così da renderla sempre attiva nella costituzione delle classi come anche è nel desiderio dei residenti che temevano il rischio della chiusura della scuola. Dai dati è emerso che per il prossimo anno, per la prima classe, dovrebbero esserci orientativamente 6 bambini. Il confronto di questo pomeriggio si è chiuso con un respiro di sollievo da parte della nutrita cittadinanza intervenuta all’incontro - rappresentata dai genitori Leonardo Beccafichi e Ivo Rengacon - grazie alla garanzia espressa dalle autorità presenti sul fatto che la scuola non rischierà di chiudere.