Perugia, via al bando per i primi 67 appartamenti all'ex tabacchificio: i prezzi e come fare domanda

Scatta oggi (martedì 27 aprile) con l'attribuzione dei primi 67 appartamenti in locazione a canone convenzionato (di cui 33 con facoltà di riscatto dopo 8 anni) il bando per il progetto di edilizia residenziale sociale nell’area dell’ex Tabacchificio di via Cortonese a Perugia (il bando, che si chiuderàil 30 giugno 2021, e le informazioni sono disponibili su www.housing-umbria.it). In tutto saranno 171 gli appartamenti (89 con consegna entro giugno 2021 e 82 con consegna entro giugno 2022) locati con affitto calmierato o con patto di futura vendita (parte canone vale come anticipo per l'acquisto).

“Il progetto è il frutto di tante competenze e di tanti interlocutori - ha detto il sindaco Andrea Romizi in sede di presentazione -, che hanno lavorato insieme per un'opera così importante, non solo di recupero e di edilizia residenziale ma di rigenerazione di una parte significativa della nostra città, con una progettualità che già quando è stata avviata perseguiva le finalità che oggi sono proprie del Pnrr. Un’altra sfida è quella di far si che questo intervento si integri con le aree che lo circondano in un’ottica di riqualificazione di buona parte della città. Decisivo sarà il ruolo di coloro che andranno ad animare socialmente l’area, insieme a tante associazioni e realtà del territorio”.

I REQUISITI

L'INTERVENTO EDILIZIO

CARATTERISTICHE DEGLI APPARTAMENTI

ENTITÀ DEI CANONI E DEI PREZZI

PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE E 'INTERGENERATIONAL COHOUSING'

