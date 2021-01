Perugia, contributo per gli affitti: graduatorie approvate e pubblicate dal Comune

La misura, fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, è destinata alle famiglie che pagano un canone di locazione oneroso rispetto al proprio reddito

Approvate e pubblicate dal Comune (con Determinazione Dirigenziale n. 106 del 21/01/2021) le graduatorie relative al fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione (legge 431 del 1998 articolo 11).

LE GRADUATORIE - Le tre graduatorie, spiega l'amministrazione comunale (a questo link tutte le info), sono pubblicate in forma anonima all'albo pretorio, secondo la vigente normativa sulla privacy e sono le seguenti:

elenco istanze ammesse per reddito imponibile (fascia A);

elenco istanze ammesse per reddito convenzionale (fascia B);

elenco delle domande Escluse.

Ogni richiedente potrà verificare la propria posizione attraverso il codice identificativo, rappresentato dal numero di protocollo restituito all'utente al momento della presentazione della domanda on-line. In caso di smarrimento, il numero di protocollo può essere reperito in qualsiasi momento effettuando l'accesso all'Area Riservata utilizzando le proprie credenziali. Per eventuali chiarimenti in merito all’iter amministrativo sarà possibile contattare il numero 075.5773841 ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

CHE COS'È - Il Fondo nazionale per la locazione prevede l'erogazione di contributi a favore di famiglie che pagano un canone di affitto oneroso rispetto al proprio reddito. Con Deliberazione n. 397 del 20 maggio 2020, la Giunta Regionale dell’Umbria ha ripartito il fondo tra i vari Comuni e ha confermato quanto già disposto dalla D.C.R. n. 755 del 20/12/1999.

DESTINATARI - Può presentare la domanda un solo componente del nucleo familiare che deve possedere i requisiti indicati dalla Regione Umbria e contenuti nell'Avviso Pubblico.