INVIATO CITTADINO Il movimento Animaliberaction è attivo anche a Perugia

Attivo anche a Perugia il movimento Animaliberaction, seguito da oltre mezzo milione di persone. Compaiono manifesti 3*6 dell’Associazione a tutela dei diritti degli animali.

Dicono: “Difendiamo i diritti degli animali, informiamo le persone riguardo alle realtà nascoste dalla società e proponiamo scelte di vita etiche e antispeciste”. Denunciando l’atteggiamento “specista” che è quello di quanti credono che la specie umana sia superiore alle altre specie animali e possa perciò disporre della vita e della libertà di esseri appartenenti a un’altra specie”.

L’immagine (scattata in via Francesco Innamorati, poco sotto palazzo Murena) racconta di un agnellino insanguinato contro il quale una giovane donna, con carrello della spesa, punta una pistola.

Un messaggio particolarmente pregnante in un momento come la Pasqua. Periodo in cui una tradizione antropologica e culinaria prevede il massacro e il consumo degli agnelli sacrificali.

Il gruppo Fb precisa: “Costo del manifesto a Perugia: stampa+spazio pubblicitario = 145,43€”. Nel mentre invita ad effettuare donazioni e versare all’Associazione il contributo dell’8 per mille.

Un altro manifesto ricorda come ogni anno in Italia si uccidano oltre due milioni di agnelli. 350.000 solo nel periodo che precede la Pasqua. E mostra una mamma ovina che dice: “Non uccidere mio figlio”, seguita dallo slogan rivolto agli umani “A Pasqua cambia tradizioni: scegli la vita!”.

Si trovano link anche nelle storie di Instagram. #TuFaiLaSpesaLoroLaPagano; #ATTACCAILMANIFESTO; #AnimaLiberAction.