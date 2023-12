Perugia: paletti, segnali e cartelli divelti, asportati o abbandonati in mezzo alle aiuole

I paletti antisosta o di segnalazione non sono benvoluti a Perugia: saltano via con molta facilità e non vengono rimpiazzati.

All’incrocio tra via Masi e viale Indipendenza, ad esempio, la palina con le indicazioni dei giorni e degli orari del ritiro della spazzatura in centro storico giace abbandonata, nascosta in mezzo alle aiuole, dopo essere stata sradicata e dopo aver “camminato” lungo i giardini Moretti-Caselli. Fino a giungere in un angolo dove nessuno nota il deposito incontrollato.

Stesso destino ha subito il cartello che indica l’attraversamento pedonale davanti alla sede Rai dell’Umbria. Forse un mezzo pesante lo ha colpito, staccandolo dal palo e facendolo finire a terra. Dopo qualche giorno non c’era più neanche il segnale con la figura umana stilizzata che attraversa sulla strisce, ma rimane solo il palo.

Ai Tre Archi il Comune di Perugia ha installato tre paletti di ferro per impedire l’accesso alle auto all’interno dei giardinetti, trasformati in area di sosta abusiva. Paletti che sono durati relativamente poco: il primo è stato abbattuto pochi mesi dopo l’installazione, per poi sparire definitivamente e lasciando un buco nel marciapiede. Il secondo paletto è stato colpito da mezzi in manovra, che spesso entrano e parcheggiano all’interno dei giardini, e sta lì, in bilico, pronto a cadere. Il terzo potrebbe seguire lo stesso destino a breve.

Lungo via Marconi, sul lato del muraglione che dà su viale Roma, infine, è da tempo sparito uno dei cestini dei rifiuti, lasciando solo dei pericolosi spuntoni dove era agganciato.