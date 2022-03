"Caro bollette", il Comune di Perugia si impegna per sostenere le famiglie e le imprese, passa proposta di Progetto Perugia

Come se non fosse bastata la pandemia a provare duramente l'economia nazionale e regionale e in particolare le famiglie, anche il "caro bollette" incombe sulle tasche degli italiani. Da una stima effettuata a fine dicembre 2021 da Confcommercio, infatti, nell’anno 2022 è in arrivo una vera e propria stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa appunto del caro-bollette, che si traducono in 1.950 euro a famiglia, 426 euro in più rispetto allo scorso anno.

Per questo motivo il gruppo consiliare Progetto Perugia ha proposto un odg, votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale cittadino, che impegna l’Amministrazione a chiedere al Governo l'ulteriore ampliamento del fondo per contenere i rincari, introducendo interventi immediati, concreti e consistenti a sostegno delle famiglie, così come delle tante imprese che si trovano in difficoltà a causa del caro-bolletta.

Inoltre lo stesso gruppo, per voce del Consigliere Nicola Volpi, ha affermato di voler continuare a sostenere la linea promossa da Anci, verificando e rafforzando per quanto nelle competenze dell'Amministrazione, le agevolazioni già esistenti per i nuclei familiari più poveri e fragili, nonché voler promuovere tutte le azioni e gli investimenti per migliorare l’efficientamento energetico e l’impatto ambientale, riducendo la spesa pubblica che grava sul bilancio comunale.

Quello che è stato richiesto, infine, è che il Comune si faccia promotore di un piano regionale e nazionale di efficienza energetica che coinvolga imprese, abitazioni private ed edifici pubblici, per aumentare il risparmio energetico, comprendendo anche gli impianti sportivi.

"Con quasi 36 miliardi di euro di extra costo nel 2022 - ha sottolineato il Consigliere - il caro bollette pesa sui bilanci delle imprese italiane, delle famiglie e anche sul nostro ente. Nel giro di un anno il costo delle bollette è pressoché raddoppiato. Nel nostro territorio la spesa energetica di uffici, scuole, impianti sportivi e altri servizi aumenterebbe fino a 2.700.000 € nel 2022, rispetto al 1.700.000€ spesi nel 2021 cosi come la spesa per il canone di manutenzione e dell’energia elettrica della pubblica illuminazione aumenterebbe nel 2022 di una quota variabile da 1.600.000 a 2.400.000€ a seconda della riduzione o meno delle tasse".

Volpi ha ricordato la significativa iniziativa lanciata da Anci a livello nazionale, sfociata nella protesta simbolica dello spegnimento dell’illuminazione nei pressi dei monumenti che rappresentano i luoghi simbolo per la comunità cittadina, alla quale anche il Comune di Perugia ha aderito, spegnendo lo scorso 10 Marzo le luci di Palazzo dei Priori e della Fontana Maggiore.