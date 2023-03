Bolletta da 10mila euro alla Caritas di Perugia, don Marco Briaziarelli: "Una follia, per quanto potremo continuare a fare bene il bene?"

Diecimila euro di bolletta del gas. È quanto recapitato al Villaggio della Carità, sede della Caritas diocesana di Perugia, dell’Emporio e dove si trovano gli appartamenti per le famiglie in difficoltà abitativa.

“Due giorni fa ci è arrivata questa bolletta… un vero cazzotto nello stomaco. Un aumento del 289% sul costo di ogni metro cubo! - scrive don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana - Il villaggio della Carità, sede della Caritas diocesana, nella sua opera di accompagnamento agli ultimi dovrà pagare 9.581,97 euro per la fornitura di gas erogata nei primi due mesi dell'anno. Una vera follia”.

Nel suo messaggio sui social don Marco Briziarelli non nasconde “la fatica e la preoccupazione… per quanto potremo continuare a fare bene il bene? Per quanto potremo accogliere 30 famiglie? Per quanto potremo ascoltate 11.400 persone in un anno? Per quanto potremo far spesa gratuita a 2.000 famiglie nei 5 Empori? Per quanto le nostre mense potranno dare 240 pasti al giorno? Per quanto potremo accompagnare le 4.000 famiglie in difficoltà che nella nostra diocesi fanno riferimento a Caritas e via via tutti gli altri servizi?”.

Nel 2022 con un decreto legge sono stati previsti per gli enti del terzo settore e per le onlus dei fondi a parziale copertura dell'incremento dei costi relativi al 2022, ma ancora non ne è stata data attuazione. La bolletta è stata pagata senza bisogno di aiuti esterni, che comunque sono arrivati in modo da non intaccare la possibilità di sostenere le persone in difficoltà.

“Non stiamo giocando! La povertà riguarda tutti! A breve usciranno i dati dell'Osservatorio sulle povertà e le risorse della nostra Caritas per il 2022 e vedremo uno scenario ancora mutato! - conclude don Marco - Ci sentiamo soli davanti alle emergenze! La Provvidenza non mancherà, perché Dio ama i suoi poveri e Ama chi dona con gioia… ma… Cosa vogliamo fare? Dove vogliamo andare? Come fanno e faranno le nostre famiglie ad arrivare a fine mese?”.