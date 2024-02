Carnevale, San Sisto fa sfilare i cinque rioni. Successo per la prima uscita del 2024

E Carnevale sia. Prima sfilata al tradizionale appuntamento di San Sisto, dove la sfilata dei carri allegorici raggiunge la 43esima edizione. I 5 rioni hanno scelto temi diversi legati sempre al divertimento di grandi e piccini. Così, il rione Perugia 2 ha dedicato il suo carro a Steampunk filone della narrativa fantastica con ambientazione storica nella Londra dell’800. Le storie steampunk descrivono un mondo anacronistico in cui tecnologia e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore. Il rione la Torre propone Aquaman (Arthur Curry), noto anche come il "Protettore degli oceani", un personaggio dei fumetti statunitensi che riesce a respirare sott'acqua, nuotando con estrema velocità oltre a comunicare con le creature marine. Un salto nel passato lo compie il rione il Toppo che sviluppa il carro di Snoopy, il cane di Charlie Brown, uno dei personaggi principali dei fumetti che fa la sua comparsa intorno al 1950 e che dorme sul tetto della cuccia. I Pirati dei Caraibi saranno i protagonisti del carro del rione L Cedro, mentre il rione Borgo Novo propone il film dell’anno, dove protagonista è Barbie, una linea di bambole tutte simili che svolgono lavori diversi che tuttora sono il gioco preferito delle bambine.

Alta la partecipazione alla manifestazione promossa dall'associazione Carnevale I Rioni che ha portato in strada le "macchine" allegoriche dopo mesi di lavoro e creatività. Uno sforzo ripagato dal successo della prima uscita. L'appuntamento, adesso, è per sabato 10 febbraio in piazza Martinelli per la festa dei bambini. L'11 i carri saranno al Quasar, il 13 in corso Vannucci e il 18 di nuov per le strade del quartiere.