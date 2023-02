INVIATO CITTADINO Ultimo giorno di Carnevale. Acropoli invasa da torme di ragazzini festanti

Ultimo giorno di Carnevale. Acropoli invasa da torme di ragazzini festanti. Accompagnate dagli insegnanti e, in qualche caso, anche dai genitori, numerose classi delle scuole perugine dell’infanzia e della primaria si sono date appuntamento in piazza Grande per celebrare l’addio al Carnevale.

Distribuzione gratuita di cappellini, fischietti, coriandoli e stelle filanti. Musica sparata a parecchi decibel, che però non disturbano più di tanto, sovrastati come sono da grida di sincera euforia.

I carri di San Sisto fanno la loro figura coi personaggi di moda e con quel Grifo in testa a ribadire una persuasa appartenenza.

Il tutto si svolge sotto lo sguardo vigile di alcuni addetti della Polizia Municipale e dei due esponenti della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di piazza Danti.

Una mattinata all’insegna dell’allegria. Quale si conviene in un momento carnascialesco.

Da domani sarà tempo di Quaresima. E, nel pomeriggio, tanto lavoro per la Gesenu. Ma non si può negare a bambini e ragazzi la gioia di divertirsi. Anche sporcando un po’. E aspettando la sfilata di oggi a chiudere le manifestazioni in piena e partecipata gaiezza.