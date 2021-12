La Caritas lancia "Dona una spesa", iniziativa per aiutare i bisognosi: distribuiti 50 pasti al giorno e 550 pacchi alle famiglie

Cinquanta pasti al giorno per i più bisognosi, 1.776 persone assistite al mese, 550 pacchi famiglia distribuiti. Sono i numeri della Caritas di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino per l'assistenza nel corso del 2021. E domani nuova raccolta per l'iniziativa "Dona una spesa" organizzata dalla Caritas della diocesi di unitamente alla Fondazione diocesana di religione Assisi Caritas e al Comune di Assisi nei supermercati nel territorio diocesano.

I prodotti raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà dall’Emporio solidale diocesano “7 Ceste” di Santa Maria degli Angeli (371 334 4796 – segreteria@assisicaritas.it) e utilizzati nella mensa della Caritas situata nel centro di accoglienza “Casa Papa Francesco” di Santa Maria degli Angeli.

"In questo periodo prenatalizio all’Emporio diocesano – spiegano gli organizzatori – abbiamo distribuito 550 pacchi dono trovandoci di fronte tante famiglie che ci hanno dimostrato la loro immensa gratitudine per questo semplice gesto di solidarietà fraterna. Ciò è stato possibile grazie alla beneficenza di donatori e al contributo di volontari e di Istituti religiosi che ogni giorno si alternano per garantire la distribuzione. Purtroppo a causa dell’incremento dei contagi da Covid-19 sono aumentate notevolmente le richieste delle famiglie che si trovano in isolamento domiciliare, alle quali l’Emporio continua a garantire il servizio di prenotazione e consegna della spesa a domicilio. I prodotti che verranno raccolti grazie all’iniziativa 'Dona una spesa' oltre a rifornire l’Emporio andranno anche a beneficio della mensa della Caritas che distribuisce circa 50 pasti al giorno".

Nell’anno 2021 la Caritas diocesana ha assistito circa 1.776 persone al mese, di cui 871 stranieri, 403 minori da 0 a 10 anni. L’Emporio ha assistito 521 nuclei familiari al mese per un totale di circa 4.500 spese donate.

I beni di prima necessità, in particolare prodotti alimentari per bambini, possono anche essere portati direttamente nella sede dell’Emporio situato in viale Gabriele d’Annunzio n. 8 a Santa Maria degli Angeli (davanti al teatro Lyrick), da lunedì a giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.