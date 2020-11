La IV Giornata mondiale per i poveri condizionata dal Covid e dalle condizioni di salute del cardinal Bassetti

La Caritas diocesana si appresta a celebrare la IV Giornata Mondiale dei Poveri il cui tema centrale è incentrato sul messaggio di papa Francesco “Tendi la tua mano al povero” (Siracide 7,32). Una giornata per riflettere e pregare anche per tutti i malati di Covid19, a partire dal cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato all'ospedale di Perugia in gravi condizioni.

"Un invito quello del Santo Padre che vogliamo fare nostro, un invito che oggi come non mai sentiamo vicino e vero. Superare le barriere dell’indifferenza, riconoscere nell’altro l’immagine di Dio, trasformare la nostra preghiera in opere di carità, lasciarci coinvolgere nella condivisione in prima persona, entrare in un allenamento quotidiano che ci trasformi in strumenti di misericordia, identificare come fine di ogni nostra azione l’Amore, sono alcune delle sollecitazioni che il messaggio ci dona come vie di riflessione personale e comunitaria" scrive don Marco Briziarelli, responsabile Caritas della diocesi di Perugia.

Una giornata che non può non prendere in considerazione la pandemia da Covid19, un momento in cui "saremo chiamati a tendere la mano nella preghiera e in azioni personali di vicinanza ai poveri nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute. Nella prossimità ai poveri già ci accorgiamo che, unitamente alla mancanza dei beni di prima necessità, alla grave emergenza abitativa e lavorativa, stanno avanzando nuove povertà prima fra tutte quella relazionale - scrive don Marco - Una profonda solitudine, una grave sfiducia, una costante paura e un profondo desiderio di ascolto emergono da tanti sguardi che quotidianamente accogliamo. Facciamoci portatori di speranza".

La giornata vivrà un anticipo con la preghiera del Santo Rosario guidata da S.E. Mons. Redaelli che andrà in onda mercoledì 11 novembre 2020 alle 21.00 su TV2000 organizzata dalla Consulta nazionale degli organismi socio-assistenziali. Questo momento di preghiera diventerà un’occasione speciale, come chiesa diocesana, per pregare per il cardinale Gualtiero Bassetti ed accompagnarlo nell’ora della prova.

L'invito ai parroci e alle comunità parrocchiali è quello di promuovere e divulgare nelle messe di domenica 15 novembre il messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata Mondiale dei Poveri e ad inserire nella preghiera universale un’intenzione di preghiera per i poveri.