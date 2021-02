Pacchi alimentari alle famiglie e persone bisognose di Deruta con l'accordo Polis, Rete Lilliput e Caritas parrocchiale

L'intesa prevede l’acquisto di prodotti freschi e a lunga conservazione insieme agli ordini per la mensa dell’asilo da consegnare mensilmente alle parrocchie

Polis e Rete Lilliput donano pacchi alimentari alla Caritas per le famiglie bisognose di Deruta.

“L’accordo di collaborazione con Caritas e le associazioni del territorio è già presente nel patto territoriale di Polis e Rete Lilliput – afferma Mariateresa Briamonte, coordinatrice servizi per l’infanzia – Il progetto, con l’impegno di educatori e operatori, prevedeva una donazione mensile di alimenti da parte del nido, attraverso un ordine aggiuntivo a quanto si prende periodicamente per le esigenze dell’asilo. L’emergenza Covid ha rallentato un po’ il tutto, ma abbiamo ripreso nonostante le difficoltà”.

La consegna dei pacchi di generi alimentari al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, è avvenuta ieri mattina presso l'asilo nido comunale di Deruta, alla presenza dei coordinatori dei servizi educativi della Rete Lilliput di Polis e della professoressa Patrizia Milito in rappresentanza della Caritas. Il progetto coinvolge la Rete Lilliput, Polis cooperativa sociale, l’asilo nido, la parrocchia e il Comune di Deruta.L'accordo con l’organismo pastorale della Cei prevede l’acquisto di prodotti freschi e a lunga conservazione insieme agli ordini per la mensa dell’asilo da consegnare mensilmente alle parrocchie

"Siamo consapevoli del triste momento di pandemia che stiamo vivendo, ci sentiamo disorientati e coscienti del fatto che siamo necessari ed importanti l'uno per l'altro – conclude Briamonte – Per questo stiamo valutando di ampliare, in futuro, questo progetto estendendolo a tutta la rete di asili sul territorio".