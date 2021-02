Caritas Perugia, "Adotta un affitto": aiuti a 50 famiglie in difficoltà

Un primo ‘bilancio’ della campagna “Adotta un affitto”, un aiuto concreto a famiglie in emergenza abitativa. Saranno aiutati 50 nuclei familiari in gravi difficoltà

La campagna 'Adotta un affitto' della Caritas di Perugia raggiunge quota 75mila euro. I soldi raccolti serviranno ad aiutare cinquanta famiglie in difficoltà.

Nel tracciare un primo ‘bilancio’ della campagna, don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, "esprime viva soddisfazione per la generosità sin qui riscontrata, che è grande motivo di gioia. Tante sono le singole persone, le parrocchie, le aziende e le associazioni, che hanno aderito a questa campagna di corresponsabilità, raccogliendo una somma importante: 75 mila 823 euro, dal 27 novembre 2020 al 6 gennaio scorso. Le offerte continuano a pervenire, tra cui una di 10mila euro da parte di una parrocchia di Perugia città".

E ancora: "75 mila 823 euro sono una somma generosa e considerevole - continua don Marco - e siamo davvero grati a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno aderito a questo appello, manifestando un senso di grande corresponsabilità, segno di un vivo spirito di fratellanza all’interno della nostra comunità diocesana. Ma dobbiamo avere la lucidità di considerarlo come un punto di partenza, e non come un punto di arrivo, per iniziare a fronteggiare l’emergenza che abbiamo difronte, i cui segnali sono già presenti tra le famiglie del nostro territorio e che tenderà ad acuirsi nei prossimi mesi, come rilevano i nostri Centri di Ascolto".

La Caritas ha prorogato la campagna. "Per questo ora è il momento di unirci e di remare tutti nella stessa direzione, senza lasciare nessuno indietro - evidenzia don Marco -. Alla luce di tutto questo, abbiamo deciso di prorogare la campagna “Adotta un affitto” fino al prossimo 23 maggio, domenica di Pentecoste, con l’obiettivo di raccogliere 105 mila euro ed aiutare 70 famiglie in emergenza abitativa. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Nessuno escluso. Un grazie come sempre al nostro cardinale Gualtiero Bassetti e al vescovo ausiliare Marco Salvi per il sostegno e l’incoraggiamento, alle istituzioni e alle associazioni per il cammino in rete nella lotta alla povertà che stiamo costruendo".