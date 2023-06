Rapporto sulla povertà, la perdita del lavoro è l'inizio del baratro: nel 2022 + 12,7% di richieste. Le storie e gli interventi

Nel cortile della sede Caritas "Villaggio Sorella Provvidenza” una mamma gioca con la sua bambina sull’altalena, tante piccole biciclette colorate circondano la struttura e una ragazza Ucraina passeggia sotto l’ombra fresca di un albero. L’atmosfera accogliente è di fatto lapalissiana e Don Marco Briziarelli, il direttore della Caritas diocesana Perugia - Città della Pieve, ospita chiunque arrivi con il sorriso. È una giornata particolare in cui si tirano le somme dei momenti difficili della pandemia, tramortiti ulteriormente da un altro evento che ha cambiato gli equilibri della società: il conflitto in Ucraina.

La Caritas ha presentato, lunedì 19 giugno, l’ottavo Rapporto sulle Povertà e Risorse nel 2022 “La giusta vicinanza”, condividendo con la comunità i dati analizzati in base alle richieste e ai servizi offerti dalla Caritas diocesana. Lo studio è stato condotto dall’economista Pierluigi Grasselli, coordinatore dell’Osservatorio sulle povertà e l’inclusione sociale, dallo statista Nicola Falocci e dalla responsabile Area Sociale della Caritas Silvia Bagnarelli. A presenziare l’incontro l’Arcivescovo Ivan Maffeis che, prima dell’inizio della conferenza, ha stretto la mano di tutti i presenti, nessuno escluso, e ha ricevuto una lettera da un emozionato cittadino, lasciandolo con la promessa di leggere il contenuto al termine dell’evento.

Come ha ricordato Briziarelli: “I numeri che andremo ad ascoltare sono storie di vita, delle famiglie e di tutte le persone che abbiamo incontrato. Il titolo del rapporto è stato scelto proprio per mantenere la giusta vicinanza con chi è in difficoltà, parlare di povertà è un momento fondamentale per costruire un cammino di comunità”.

Il Professor Pierluigi Grasselli evidenzia subito i segni di deterioramento della situazione dichiarando: “Il rapporto mette nero su bianco il costante aumento dei richiedenti aiuto al Centro di Ascolto della Caritas e questo è un microcosmo che riflette la società”. Le persone che hanno chiesto aiuto sono passate da 1.306 del 2020 alle 1.467 del 2021 (+ 12,3%), alle 1.653 del 2022 (+ 12,7%) di cui 368 italiani e 1.285 stranieri.

Le problematiche riscontrate vanno dalla mancanza di reddito, il 30% dei bisognosi è colpito da povertà estrema, al non avere un lavoro il 21,9%, dall’essere in condizioni abitative precarie il 15,3%, fino all’avere difficoltà burocratiche, pari al 14% soprattutto in caso di stranieri. C’è inoltre chi ha problematiche familiari, il 6,4%, e chi è alle prese con problemi di salute causati dalle dipendenze, il 3%.

“Senza dubbio possiamo definire il 2022 come l’anno di servizio più intenso e più complesso per la nostra Caritas diocesana dalla sua fondazione” dichiara il direttore Briziarelli “un anno dove tutti gli effetti post pandemia Covid-19 si sono concretizzati in bisogni ai quali rispondere, un anno che ci ha visti impegnati nell’accoglienza dei profughi Ucraini a causa della guerra, un anno che ha visto schizzare i costi dell’energia e delle materie prime alle stelle, un anno che ha visto l’impoverimento di tante famiglie e l’erosione dei risparmi, un anno che ha visto affacciarsi nuove povertà e nuove marginalità, un anno dove giovani e anziani hanno fatto fatica a riprendere la quotidianità». Non è dunque un caso se la Caritas diocesana ha moltiplicato il numero dei servizi, il 18,1% in più rispetto al 2021 e il 66,5% in più rispetto al 2020. Ha inoltre espanso i percorsi di accompagnamento per famiglie, migranti e minori, ha reso i CdA sempre più promozionali ed animativi, ha diffuso gli Empori solidali, ha posto un'attenzione crescente sulle povertà emergenti, ha adottato modalità innovative, ha spinto su promozione e formazione di volontari orientati al servizio diretto alla comunità, nonché a responsabilizzare la società civile sulla povertà.

La presentazione si è conclusa con l’intervento dell’Arcivescovo Maffeis, che riprendendo le parole di papa Francesco, in occasione della prossima giornata per la Giornata mondiale dei poveri del prossimo novembre, ha dichiarato: “Non distogliere mai lo sguardo. Lo sguardo per i poveri va tenuto insieme. C’è bisogno delle Istituzioni, di chi è al servizio del bene comune nelle varie forme, c’è bisogno degli istituti di credito che hanno il polso di quanto succede. Credo che la Chiesa e la Caritas che è il nostro “gioiello”, è la nostra “punta di diamante” sia come provocazione, perché ci aiuta a non sederci, sia come espressione del Vangelo vissuto” conclude Maffeis “Questo sguardo sul povero lo possiamo avere e maturare solo insieme. E allora gli interventi, da quelli assistenziali fino a quelli educativi, saranno al servizio di una democrazia, al servizio di un Paese. Come credenti avvertiamo tutta la responsabilità, ma come cittadini non siamo lontani da questo”.