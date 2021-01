Coronavirus, la Caritas diocesana alle prese con l'emergenza abitativa: "Nel 2020 già mille sfratti"

Emergenza sanitaria, economica, sociale e adesso anche abitativa. La Caritas diocesana di Perugia lancia l’allarme: "All’inizio del 2021 ci troviamo ad affrontare un’emergenza, quella abitativa sentita da molte famiglie italiane, che avevamo già intuito come Caritas sin da marzo 2020, nella prima fase di questa pandemia, avviando dei progetti di ri-housing sociale in collaborazione con la Fondazione Santa Caterina Onlus" dice don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, nel soffermarsi sulla "grande campagna di raccolta fondi, denominata “Adotta un affitto”", avviata, ricorda il sacerdote, "lo scorso novembre e che resterà aperta per tutto l'anno".

Sono tante le famiglie in difficoltà nella diocesi perugina. Al Centro di ascolto diocesano ogni giorno, in media, 25 persone si presentano per chiedere aiuto per i pacchi viveri, aiuto con i materiali scolastici e anche per pagare utenze e affitti. Si tratta, prosegue il don Marco, "di un’emergenza che riscontriamo nel pagare affitti e utenze. E’ una situazione difficile che sta caratterizzando anche tante famiglie italiane che sono in grave difficoltà, perché arrivano in Caritas come fosse l’ultima spiaggia dopo aver provato in ogni modo a rialzarsi. Ci stiamo dirigendo verso un panorama sociale pesante in cui siamo chiamati sempre più ad accogliere e ad accompagnare".

Nella provincia di Perugia, a fine 2020, gli sfratti esecutivi sfioravano i mille: "E’ un dato molto preoccupante che denota una forte crisi economica nella quale versano tante famiglie a causa della perdita del lavoro; una perdita accentuata dalla pandemia e pertanto siamo chiamati come Chiesa e come comunità civile a stringerci insieme per portare avanti progetti che riescano ad aiutare le persone a rialzarsi e a ripartire".

Per questo è stato pensato il progetto “Adotta un affitto” con donazioni per sostenere le richieste di aiuto nel pagamento delle pigioni, limitatamente al periodo natalizio e che la Caritas ha intenzione di prolungare: “ Lo stiamo riscontrando in un fenomeno che avevamo auspicato, quello di una possibilità e di un desiderio nato in tante famiglie: non fare soltanto una donazione limitata alla campagna natalizia “Adotta un affitto”, ma farsi prossimi e decidere di accompagnare una famiglia per un tempo più lungo. E’ stato il nostro desiderio, quello che questa campagna animasse alla carità le nostre comunità risvegliando in loro un senso di corresponsabilità. In queste prime due settimane del 2021 stiamo cominciando ad avere delle risposte con le prime persone che ci contattano, desiderose di accompagnare una famiglia in difficoltà per un tempo prolungato”.

A breve sarà avviato anche un progetto di sostegno alimentare alle famiglie. “Si tratta di un progetto condiviso insieme al Comune di Perugia e alla Croce Rossa - conclude don Briziarelli - Abbiamo bisogno di fare ‘rete’, di incontrarci, di discutere, di pensare insieme per trovare strategie comuni dove mettere al centro il povero e riuscire nelle situazioni di difficoltà ad intervenire ognuno secondo le proprie competenze e ruoli”.