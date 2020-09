Nomine & Poltrone - Caritas diocesana di Perugia, il nuovo direttore è don Marco Briziarelli

Il nuovo anno pastorale della Caritas diocesana si apre martedì 29 settembre, alle ore 18, presso il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, in via Montemalbe 1 (zona via Cortonese) di Perugia, sede della stessa Caritas diocesana, con l'incontro inaugurale dei lavori di ristrutturazione del viale d'ingresso.

Alle ore 18.30 i presenti raggiungeranno il vicino teatro parrocchiale di San Barnaba per dare il benvenuto al nuovo direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli e ringraziare il diacono Giancarlo Pecetti per aver guidato quest’organismo pastorale negli ultimi quattro anni insieme alla moglie Maria Luisa Paci, condirettrice. L’incontro si concluderà con la celebrazione eucaristica, alle ore 19, presieduta dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti.

Fin da sabato 26 (ore 16) un importante appuntamento con le famiglie ospitate al “Villaggio della Carità” vedrà impegnato il neo direttore, quando, nella vicina chiesa di San Barnaba, don Marco impartirà il sacramento del battesimo a 15 fanciulli e adolescenti di queste famiglie.