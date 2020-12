Costruire un mondo di giustizia e amore fraterno, firmata la convenzione Caritas-Cappuccini

Inizia con una firma la nuova fase della collaborazione tra la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e la Caritas diocesana di Perugia, per contribuire a "costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore fraterno".

La nuova convenzione riguarda la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d’uso gratuito per 25 anni (prorogabili per altri 5), di un’altra ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” della Caritas di Perugia (zona Via Cortonese), con la finalità di ampliare, come organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere e i suoi servizi di Carità: Centro di Ascolto, accoglienza di singoli e famiglie in gravi difficoltà, Emporio della Solidarietà, attività di formazione al volontariato.

Altro elemento della convenzione è il sostegno all’opera di volontariato già avviata da lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a varie realtà (come l’Associazione perugina di volontariato), che la direzione delle edizioni Frate Indovino (Casa editrice della Provincia dell’Umbria dei Frati Cappuccini) contribuirà ad incrementare con il “volontariato d’impresa” attraverso la "messa a disposizione di competenze specifiche e del tempo lavorativo del personale delle edizioni Frate Indovino, che ha la sede principale proprio all’interno del Villaggio.

Riguardo a questo secondo aspetto dell’accordo di collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate Indovino, Paolo Friso, ha sottolineato la Provincia dei Frati Cappuccini "sopporterà i propri dipendenti che vorranno liberamente attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d’impresa, riconoscendo un monte ore mensile da dedicare al volontariato individuale nell’affiancamento agli operatori Caritas nei progetti che saranno viva via definiti".

La convenzione di collaborazione sottoscritta da padre Matteo Siro, ministro provinciale dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo presidente della Fondazione di Carità “San Lorenzo” (ente operativo della stessa Caritas).

Per monsignor Marco Salvi, vicario diocesano, si tratta di una collaborazione per "costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore". Padre Matteo Siro, don Marco Briziarelli e Maurizio Santantoni hanno evidenziato l’importanza di questa nuova convenzione di collaborazione, perché è ulteriore concreta attuazione delle Opere di Misericordia e del Vangelo della Carità che mette al centro l’uomo, in particolare le persone più in difficoltà e disagiate, spesso gli “scarti” della società.