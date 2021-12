Caritas di Assisi, ci sono 7 posti per svolgere il Servizio Civile: ecco quali

Anche alla Caritas di Assisi sarà possibile svolgere il proprio Servizio Civile. È online infatti il nuovo bando che prevede la possibilità per il 2022 di svolgere 12 mesi di servizio presso le opere segno della Caritas diocesana di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Si tratta di 7 posti suddivisi in 4 progetti per 25 ore settimanali di impegno a scelta tra:

Centro di ascolto diocesano di Assisi (1 posto: titolo progetto "Ascolto è più che sentire-Umbria");

Mensa di Casa Papa Francesco (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale - progetto "Si mise a tavola con loro-Umbria");

Emporio diocesano “7 Ceste” (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale - progetto "Chicco di grano-Umbria");

Centro di Volontariato Sociale di Gualdo Tadino (2 posti, di cui 1 riservato ai giovani con temporanea fragilità personale o sociale - progetto "Ascolto è più che sentire-Umbria").

Perché scegliere questo servizio

Questo tipo di esperienza permette di vivere il servizio in una dimensione comunitaria e di gruppo, nutrendosi del rapporto con gli ultimi, oltre alla possibilità di ricevere formazione continua guadagnando strumenti e competenze validi anche per il futuro.

Requisiti essenziali per presentare domanda sono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. Inoltre è necessario:

- avere cittadinanza italiana (oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia);

- non aver riportato condanne secondo i termini specificati dal bando.

Come presentare le domande

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per il perfezionamento della domanda, come puntualmente indicato nella pagina, è necessario essere in possesso dello SPID.

È possibile presentare domanda per un’unica sede e per unico progetto entro e non oltre le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Per ricevere informazioni, visualizzare bando e progetti, è possibile visitare il sito www.caritas.it oppure telefonare al numero 075.8155296 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o scrivere a segreteria@assisicaritas.it.