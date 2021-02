Carenza di personale alla Procura di Spoleto: il sindaco scrive ai ministri Bonafede e Lamorgese

Carenza di personale e, in prospettiva, difficoltà sempre maggiori a gestire l‘ufficio giudiziario. Dopo le criticità rappresentate dal Procuratore della Repubblica Alessandro Cannevale e dal Presidente del Tribunale di Spoleto Silvio Magrini Alunno, il sindaco Umberto de Augustinis ha deciso di scrivere al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese.

“I magistrati hanno più volte manifestato, l’ultima in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, la forte preoccupazione che questa mancanza di personale possa rallentare, se non addirittura fermare le attività d’ufficio - sono state le parole del primo cittadino - situazione che, in questo periodo di emergenza sanitaria, si è ulteriormente aggravata. In qualità di sindaco mi associo a questa preoccupazione. La città è esposta a rischi di crisi della legalità, attestata anche dal ritrovamento nel 2020 di ingenti quantitativi di stupefacente. Altro argomento di allarme è la presenza di un importante istituto penitenziario che richiede, specie nell’attuale periodo, una costante e vigile attenzione”.?