Carceri al collasso, il sindacato di polizia penitenziaria Sappe dal prefetto di Perugia

Il prefetto di Perugia Armando Gradone ha ricevuto il segretario regionale del Sappe Fabrizio Bonino per discutere dei problemi delle carceri dell’Umbria e nello specifico della casa di reclusione di Spoleto.

Durante l’incontro, al termine del quale è stata consegnata una breve nota esplicativa, sono state illustrate le motivazioni che hanno condotto al collasso organizzativo degli Istituti in questione ed esternate “le preoccupazioni per le precarie condizioni di lavoro del personale che non è più nelle condizioni di garantire non solo la propria incolumità fisica ma neanche l’ordine e la sicurezza interna ed esterna dell’Istituto” si legge in una nota del Sappe.

Il prefetto ha espresso la volontà di far visita non appena possibile presso il carcere di Spoleto.