Carceri, esulta il Sappe: "Nuove assegnazioni per gli organici delle strutture umbre"

Buone nuove sul fronte delle carceri. Rinforzi in arrivo per gli istituti umbri. Lo annuncia il Sappe in riferimento al nuovo decreto ministeriale che assegna, secondo il sindacato, "21 unità per Terni, 15 per Spoleto, 3 per Perugia ed 1 per Orvieto". "Considerando che l' intero distretto Toscana Umbria è rimasto ad invarianza numerica complessiva, possiamo affermare che questa è la vittoria della tenacia e della perseveranza di chi ha saputo lottare fino in fondo per il bene degli istituti umbri" sottolinea ancora il sindacato.