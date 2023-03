Carceri, il sottosegretario Ostellari in visita a Spoleto e Terni

Ha visitato il carcere di Spoleto e poi quello di Terni, il sottosegretario alla giustizia, con delega al trattamento dei detenuti, Andrea Ostellari. Che situazione ha trovato? "Ho trovato una situazione comune a tanti altre carceri per il numero di personale che è carente, frutto e figlio di una politica errata del passato a cui vogliamo dare risposta” dice a conclusione delle due visite umbre.

“È chiaro – ha aggiunto - che alcuni interventi saranno effettuati anche grazie una sinergia all’interno del nostro ministero tra il sottoscritto che ha la delega al trattamento dei detenuti, il mio collega Delmastro che ha la delega personale” Una sinergia che ha come obiettivo quello di dare vita a “una idea di carcere che è unito nelle due anime che è quella del personale e quella del trattamento dei detenuti”.

Ci sarà, ha spiegato, “una nuova rivisitazione della pianta organica del personale e ci sarà un impegno forte e determinato sul fronte del trattamento e del recupero dei condannati attraverso il lavoro”. “Per noi non si deve investire più in provvedimenti come ‘svuotacarceri” o indulti, ma si deve investire in lavoro cercando di essere ragionevoli in questo e consapevoli che un soggetto che impara qualcosa quando esce evita di rientrare nel circuito criminale” ha ribadito ancora.

La situazione delle carceri in Umbria, come più volta sottolineato dai sindacati, è estremamente "calda", sia per il problemi ormai cronici di personale, che per la gestione, sottolineano ancora i sindacati della polizia penitenziaria, di detenuti psichiatrici che, a Capanne in particolare, non hanno la possibilità di essere assistiti adeguatamente, ma si trovano con i detenuti comuni, generando continue situazioni di disagio.