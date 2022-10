Carburante, alcolici e tabacchi: Dogane e Polstrada fanno fronte comune

Si rafforza la sinergia tra Agenzia delle dogane Umbria e la Polizia Stradale di Perugia nel contrasto agli illeciti. Proprio in questi giorni, presso l’Ufficio delle Dogane del capoluogo si è tenuto un primo incontro per l’aggiornamento professionale degli ufficiali e agenti della Polstrada su alcuni delicati temi quali il trasporto di prodotti soggetti ad accise come carburanti e alcoli, la circolazione illegale dei tabacchi lavorati e il contrabbando di veicoli con targa extracomunitaria circolanti all’interno del territorio dell'Unione.

Un’intesa che si rinnova atteso che Adm e Polizia Stradale di Perugia hanno già operato insieme lungo le strade dell’Umbria ad esempio in occasione di accertamenti e verifiche di autotrasportatori di carburanti.